أخبار مصر | براتب يصل إلى 4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل إلى 4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن حاجة إحدى الشركات لتدوير البلاستيك، بمحافظة المنوفية، لعمال في مختلف المجالات، براتب يصل إلى 4500 جنيه.

ومن خلال النشرة اليومية للوزارة، جاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:-

عدد 2 مراقبين جودة حتى سنة 50 عامًا بـ3000 ألاف جنيه، و10 عمال خط إنتاج بـ2250 جنيه، و8 أفراد فني صيانة "ميكانيكا - كهربا" براتب 3000 ألاف جنيه.

وتحتاج ايضًا إلى 2 فني تغريز بولي ايثيلين براتب 400 ألاف جنيه، ويشترط أن يكون المؤهل متوسط، و4 عمال خدمات بـ2250، و9 عمال مخازن بـ2500 جنيه.

وتقدم الشركة مزايا للعمالة المطلوبة، تأمين اجتماعي وطبي مكافآت وحوافز انتاجية تصل رواتبهم لـ4500 جنيه، وسكن للمغتربين.

للتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذ مجدي سيد أحمد ت03333355623.

Advertisements

نرشح لكم: بينهم 33 معاقا.. تعيين 2256 شابا بالقطاع الخاص في القليوبية

بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2256 معينا، منهم 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 6755 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 34 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 3158 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 3347 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 6 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و30 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال يوليو 2019.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 118 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 39 مؤهلات عليا، و44 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و28بدون مؤهل.

وأشار دسوقى، إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و773 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرف لرعاية هذه الفئة خلال يوليو الماضى 434 ألفا و100 جنيه للمناسبات والأعياد، وللرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من زواج وولادة وعمليات جراحية.

كما تم التفتيش على 554 منشأة فى مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 28 حملة علي 115 منشأة، كما تم إجراء التفتيش على 404 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 212 محضرًا، كما بلغت الشكوي المقدمة لمكاتب علاقات العمل 204 شكوي تم تسوية 26 شكوي وديا وإحالة 58 للقضاء، وحفظ 17 شكوي، ومازالت هناك 103 شكوي تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية قائلا: "فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 30 منشأة وجاءت 11منشأة مستوفاة، وتم انذار 19 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال وتم تحرير 6 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 49طفلا، كما تم عقد 7 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية."