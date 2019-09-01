شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشكون من الفوضى والإهمال في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكى عدد من المواطنين من تراجع مستوى الخدمات في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، منها تعامل الأمن مع المترددين على المستشفى مرورا بطوابير الخزينة وتعطل المصاعد.

ووصف المواطن الصور المرفقة التي التقطتها كاميرا موبايله في لحظة معاناته مع الكثيرين، قائلاً: «دا التأمين الصحي انهارده بهدلة وقلة أدب من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 4 عصرا علشان نصرف علاج».

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وأضاف: «وزي ما أنت شايف إهمال ومفيش نظام زي مايكون التأمين عاجز عن توفير ماكينة الأرقام الموجودة في البنوك لخلق جو من النظام ولكن أين تذهب المعارف والكوسة».

وتابع: «ولسان حال المرضى إن المريض رخيص ومفيش حد بيهتم بيه علشان دا مواطن درجة ثالثة والأمن بيتحكم في الناس مين يدخل ومين ميدخلش والأطباء بيتعاملوا مع المرضى من منطلق إنهم بيتصدقوا عليهم بتواجدهم في هذا المكان».

وأكمل: «لابد من تعديل النظام داخل قسم الأورام حتي يتعامل المريض بآدمية خاصة وأن هذا المريض يحتاج لرعاية نفسية قبل العلاج الكيميائي كيف ذلك ومكان العلاج يدمر أدميته في كل مرة يذهب فيها لتلقي العلاج».

وطالب المريض بإقالة مدير المستشفى الدكتور أحمد سعد، موجها نداءٍ إلى وزيرة الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، قائلا: «نداء لأصحاب القرار بضرورة تعديل نظام التعامل مع مريض الأورام:

أولها: بتوفير ماكينة الأرقام المتوفرة بأماكن عديدة يتعامل معها الجمهور.

وثانيا: توفير أماكن آدامية ليرتاح فيها المريض فترة انتظاره.

ثالثا: صرف العلاج للمرضى بشكل أسرع.

مشاهد من الإهمال في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا

مشاهد من الإهمال في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا