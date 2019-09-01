شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للتمويل»: مصر أكبر دولة ممولة لميزانية الاتحاد الأفريقي بـ12% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن زعامة وقيادة القارة الأفريقية ليست مجرد كلمات تُقال ولكنها واقع نلمسه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية باعتبارها رئيسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس السيسي تتحمل مشكلات أفريقيا بالكامل وتتحمل أيضا ميزانية الاتحاد الأفريقي كأكبر دولة ممولة للميزانية بـ12% من إجمالي ميزانية الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا الرقم كبير جدا بالنسبة لإجمالي عدد الدول الأفريقية الموجودة بالاتحاد.

وأضاف «الترساوي»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، أن مصر دائما موجودة ومؤثرة في المحافل الدولية والأفريقية، وتولي القضايا الأفريقية اهتماما كبيرا إدراكا منها بأهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية للدولة المصرية، موضحا أن كل القضايا الأفريقية المهمة كانت مطروحة على دول السبع مثل قضايا الأمن والهجرة غير الشرعية باعتبار أن مصر لها تجربة فيها كدولة ممر ودولة منصات وليست دولة منشأ للهجرات غير المشروعة.

وأشار إلى أن أمن أوروبا تعني عدم دخول أي لاجئين جدد بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عرض بقوة تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال قمة دول السبع، وأيضا طرح أسبابها ومنها الأسباب الاقتصادية والعسكرية والسياسية، موضحا أن الرئيس السيسي طلب بشكل صريح بفكرة حق الإنسان في أن يكون له دولة وحق الدولة في الاستمرار والاستقرار منعا لتأجيج الصراعات الداخلية في أفريقيا، لأنه من خلالها تنشأ فكرة الهجرات كأحد أسباب الهجرة غير الشرعية.