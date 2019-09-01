شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد للحريري حرص مصر على الاستقرار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية، سامح شكري أجرى اتصالاً تليفونياً مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان، خاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار «حافظ» في بيان رسمي، اليوم، الأحد، إلى أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحاً أن الاتصال جاء، في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

وأكد متحدث الخارجية أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله، ويبقي على حالة التأهب على الحدود مع لبنان.

وأصدر رئيس أركان جيش الاحتلال، أمرًا بالإبقاء على حال الجهوزية، نظرًا لتطور الأوضاع في جنوب لبنان.

Advertisements

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفق التطورات.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه لا توجد إصابات في الجانب الإسرائيلي جراء القصف من حزب الله، مشيرًا إلى أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو محتمل على الحدود مع لبنان.

وقرر نتنياهو إلغاء لقاءاته السياسية والتوجه إلى مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات مع قادة الجيش، في أول رد على استهداف آلية عسكرية من قبل حزب الله اللبناني.

وأصدر نتنياهو أوامره إلى وزرائه بعدم إجراء أي مقابلات مع الإعلام حول التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على حدود لبنان، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم قصفه أهدافًا في جنوب لبنان، مضيفا أنه قصف مصدر إطلاق النيران التي انطلقت تجاه آلية عسكرية تابعة له اليوم.

وأمر جيش الاحتلال السكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء في مناطق مغلقة، كما أصدر تعليمات بفتح الملاجئ على بعد 4 كم من الحدود الشمالية، كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق المحاور للسياج الحدودي مع لبنان.