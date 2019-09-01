شكرا لقرائتكم خبر عن لنقله تعسفيًا قبل خروجه للمعاش.. موظف يُضرب عن الطعام ويطالب بإقالة محافظ الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أحمد برعي، المدرس بإدارة كفر الزيات التعليمية إضرابه عن الطعام لليوم الـ التاسع على التوالي، احتجاجا على قرار محافظ الغربية هشام السعيد بنقله تعسفيا دون وجه حق.

وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام في حالة متأخرة بعد تدهور حالته الصحية لرفضه تناول الطعام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وكشف مصدر أمني أن المضرب عن الطعام، يدعى أحمد يرعي وهو رئيس قسم التخطيط بإدارة كفر الزيات التعليمية، والذي تضامن مع إحدى موظفات القسم بالعمل لرد مظلمه، وتم نقله تعسفيًا ودون وجه حق ودون تحقيق بقرار من هشام سعيد محافظ الغربية.

وكان الموظف قد تقدم بأكثر من شكوى ضد المحافظ والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، للتحقيق معهم بعد قيامهم بإصدر قرار له بنقله دون وجه حق، وأن ملفه نظيف ولم يخطئ طوال فترة عمله ولم يتبقى له سوى ٣ شهور للخروج على المعاش.

وكشف مصدر طبي، أن المُضرب حالته الصحية تدهورت بصورة ملحوظة، وأنه يرفض الطعام وتناول أي أدوية، وأنه يطالب رئيس الوزراء بالتحقيق مع محافظ الغربية وإقالته من منصبه.