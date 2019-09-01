شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «البحث العلمي» تختار «مُبتكر مصر الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا، تسجيل الحلقة النهائية من الموسم الثاني من برنامج المسابقات التليفزيوني «القاهرة تبتكر»، لاختيار «مبتكر مصر الأول»، الاثنين، بقاعة «المنارة» في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وتمنح الأكاديمية من خلال البرنامج، فرصة جديدة لأصحاب الأفكار المبتكرة، سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على أرض الواقع.