شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي للتعاون القضائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع المستشار، ضرار العسعوسي، النائب العام لدولة الكويت، وذلك اليوم الأحد بالعاصمة، الكويت، بمقر مكتب النائب العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأحد، أن مذكرة التعاون القضائي بين مصر والكويت تأتي انطلاقًا من قناعة النياباتين بضرورة تعزيز أواصر التعاون القضائي بينهما في مجال مكافحة الجريمة، ودعمًا لبرامج التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسيرًا لتبادل المعلومات وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.

وأوضح البيان أن توقيع مذكرة التعاون يعد انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها.