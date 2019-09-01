شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يستقبل وزير التعليم العالي في افتتاح أسبوع شباب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، ورؤساء جامعات حلوان والمنيا وأسوان وجنوب الوادي وطنطا، ونواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب من ١٨ جامعة مشاركة، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة ضيوف حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة، والذي تنظمه الجامعة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة المنوفية.

وحضر الاستقبال الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

ومن المنتظر بدء فعاليات الكرنفال في السادسة مساء اليوم الأحد،، ويعقبه حفل الافتتاح بالصالة المغطاه.