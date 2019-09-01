شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة مصر الزراعية: رسالتنا الأولى هي الإرشاد وتبني بحوث تطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فكري كمال، الرئيس الجديد لقناة مصر الزراعية، إن أولوية عمله في القناة هو رفع كفاءة العاملين في القناة والتوسع في الدورات التدريبية التي تحقق أهداف القناة بإعتبارها قناة زراعية إرشادية تخدم الفلاح المصري والقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القناة ستكون ذات رؤية تنويرية للقطاع الزراعية الذي يحتل مكانة متميزة في الاقتصاد القومي.

وأضاف «فكري كمال»، في أول تصريحات صحفية له عقب صدور القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2019 المذيل بتوقيع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة بتكليفه بالاشراف على قناة مصر الزراعية، إنه يستهدف العمل على تطوير القناة بما يحقق أهدافها وزيادة نسب المشاهدة للقناة من خلال التوسع في البرامج الإرشادية وتبني الأفكار الجديدة في البحث العلمي على مستوي الباحثين الشباب وعلماء مصر في مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ووالمراكز البحثية في الجامعات وأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح رئيس قناة مصر الزراعية أن أولوية العمل خلال الفترة القادمة هي رفع كفاءة العاملين بالقناة والعمل بروح الفريق، مشددا على أن العمل الجماعي يحقق أهداف القناة في الوصول إلى الجمهور المستهدف على مستوي الريف المصري في جميع المحافظات والمناطق النائية، وذلك بهدف بناء قاعدة كبيرة من جمهور المشاهدين وعرض أحدث ما توصل إليه العلم من بحوث تطبيقية تخدم القطاع الزراعي ويتم عرضها بصورة مبسطة تجذب المشاهدين.