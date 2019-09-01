شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تفتح سوقًا جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة هلنان السودانية، لفتح سوق جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية التي ينتجها المعهد في جمهورية السودان.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وعادل ابوبكر، رئيس مجلس ادارة الشركة السودانية.

وقال وزير الزراعة إن ذلك الاتفاق يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، وعلى رأسها دولة السودان الشقيق، فضلا عن النهوض بالصناعات الوطنية والتعاون والتكامل بين دول القارة السمراء، للوصول بالمنتج الوطني المحلي للمربين في جميع انحاء القارة وزيادة الصادرات منها، بما سيساهم أيضًا في النهوض بالانتاج الحيواني في الدول الافريقية وتحقيق الأمن الغذائي.