شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: مصارف الزكاة بلغت 581 مليون جنيه خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء لجان الزكاة التابعه للبنك، بمقر البنك الرئيسي.

وأشار «فاروق» إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل زيادة موارد الزكاة، وعرض نبذة عن اللجان والأنشطة التي تقوم بها والمنهجية في دراسة الحالات المستحقة وتجميع وتوزيع الزكاة، وآليه تعاون لجان الزكاة مع بعضها، من أجل تبادل الخبرات وعرض التحديات التي تواجهها اللجان والحلول التي يمكن اتباعها لتسهيل عملها.

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وأضاف «فاروق» أن اﻟزﻛﺎة تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم «ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة»، يبلغ عددها 3400 لجنة، وﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكد أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، بجانب دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة، وإنفاقها في مصارفها الشرعية، إذ بلغت مصارف الزكاة 581 مليون جنيه خلال العام الحالي.

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاة، قال «فاروق»: «يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة، أن يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة».