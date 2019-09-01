شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتضامن مع لبنان على خلفية القصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع الدولة اللبنانية بعد قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله، محذرة من أن انفراد فصيل بقرار الحرب، في إشارة لحزب الله، يهدد مصداقية الدولة في لبنان.

وقال بيان للجامعة، اليوم الأحد نقلا عن مصدر مسؤول:«إن الأمين العام أحمد أبوالغيط يتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل»، مؤكداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها.

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كما جاء في البيان:«المجتمع الدولي يحمل مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية»، حد وصفه.

وأوضح المصدر المسؤول أن: «الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه».

وشددّ المصدرُ المسؤول على أن: «السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني، وبالتالي، فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار».