شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تشارك بمعرض «اجرى تك» للزراعة المستدامة فى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارتا البيئة والزراعة فى افتتاح معرض «اجرى تك» الزراعى، للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعى، والمقام بجامعة سوهاج، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، وجامعة سوهاج، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

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وقال الدكتور على أبو سنة، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، إن دعم ريادة الأعمال يأتى على رأس أولويات وزيرة البيئة، خاصة أن لديها فى الفترة الحالية برنامج ترويج تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والتى تقدم خدماتها بالمناطق الريفية والحضرية.

وشارك فى المعرض شركة سندان، والتى تعتبر إحدى الشركات المحتضنة ببرنامج بذور فى دورته الأولى- ضمن برنامج ثمار- حيث تقوم بتحويل مخلفات النخيل إلى إكسسوارات شخصية ومستلزمات المنازل والضيافة بأيدى ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المعرض كل ما يخص الزراعة العضوية والإنتاج الزراعى، والمكافحة الحيوية، والأعلاف، والميكنة الزراعية، والتصنيع الزراعى، والطاقة الشمسية، والتعبئة والتغليف، وتدوير المخلفات الزراعية، والزراعة التعاقدية، والبيوجاز، وتصدير الحاصلات الزراعية، كما يضم 32 شركة متخصصة فى العديد من المجالات، ومن المشروعات البارزة المشاركة بالمعرض مؤسسة الطاقة الحيوية لإنتاج البيوجاز التابعة لوزارة البيئة، والتى تقوم بتحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز بيوجاز.