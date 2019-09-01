شكرا لقرائتكم خبر عن سيامة 70 شماسًا جديدًا بالإسكندرية و30 بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس الأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية صلاة القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس لسيامة 70 شماسا جديداً على مذبح كنيسة مارمرقس، فيما ترأس الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا قداس رسامة ٣٠ شماسا جديدا بكنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل (مقر المطرانية) بمنطقة درافى، ضمن فعاليات الاجتماع الربع سنوى لشمامسة الإبراشية. كما ترأس الأنبا دانييل أسقف إبراشية سيدنى بأستراليا، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيدة دميانة والقديس أثناسيوس الرسولى فى سيدنى، وعقب الصلاة منح كاهن الكنيسة ذاتها، القس جورج نخيل رتبة القمصية. ويتولى القمص الجديد مسؤولية الإشراف الروحى على مدرسة سان مارك القبطية بسيدنى.

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