شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسيّر 7 رحلات لنقل 900 حاج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تستقبل الشركة غدًا، الاثنين، ٧ رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 900 حاج، بواقع ٤ رحلات من جدة لنقل 500 حاج، و٣ رحلات من المدينة المنورة لنقل 400 حاج، من حجاج قرعة تنازلات، وبعثة عمل مصر للطيران، وبعثات هيئات أخرى لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.

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