شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توجيهات من القيادة السياسية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجها بالقيادة السياسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الحكومة جميعها، وذلك خلال تصريحات خاصة لكاميرا نشرة «أخبار TeN»، التي تعرض على شاشة «TeN».

وأضاف مصيلحي أن مكتب السجل التجاري قد جرى عليه التطوير بعد بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة قد نجحت في جمع كافة البيانات المتعلقة بالشركات والمصانع «تقدر تستعلم من أسوان عن موقف أي شركة أو فرع وحتى حلايب وشلاتين»، على حد قوله.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وفيما سبق كان لكل محافظة السجل التجاري الخاص بها وهو ما كان يكبد المواطنين عناء الحصول على تلك المعلومات التي باتت موفرة بسهولة حاليا.