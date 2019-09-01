6 سيارات نقل تجوب القاهرة لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
صوير- هاني رجب:
قال شريف يحيى، رئيس شعبة منتجات الجلود بالغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، على منح الفرصة أمام المحلات الراغبة في المشاركة بمعرض "أهلاً مدارس"، شريطة تقديم تخفيضات للجمهور ووضع شعار المعرض على محلاتهم وذلك خلال فترة المعرض .
وأضاف يحيى لـ"الخليج 365"، على هامش افتتاح معرض "أهلاً مدارس" بأرض المعارض، اليوم الأحد، أنه من المقرر تسيير 6 سيارات نقل بها منتجات الأدوات والاحتياجات المدرسية، لتجوب أحياء القاهرة الكبرى بأسعار مخفضة للجمهور.
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