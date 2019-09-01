"النار أكلت كاوتش محبس الغاز".. كيف أنقذت الحماية المدنية سكان فيصل من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات حريق اندلع في غرفة توزيع الغاز الطبيعي بشارع فيصل، في الثالثة عصر اليوم الأحد.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بمحيط مقر كلية التربية الرياضية.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وأمكن إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

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معاينة رجال الأمن تحت إشراف العقيد علي عبدالكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، توصلت إلى نشوب حريق في مخلفات داخل غرفة توزيع غاز طبيعي بمنطقة فيصل، وامتداده إلى "محبس"، الأمر الذي تسبب في تآكل "الكاوتش" العازل، وحدوث تسرب غاز تفاقم معه الحريق.

سرعة تدخل مسؤولي شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستجابة رجال الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة، إذ يتواجد المحبس الرئيسي المغزي للمنطقة على بعد أمتار.

انتقل مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إلى محل الحريق يرافقه رئيس حي العمرانية، واستمعا إلى شرح واف من قائد طاقم الإطفاء حول ملابسات الواقعة.

رجال الإطفاء نفذوا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران ثانية، في الوقت الذي أغلق مسؤولو شركة الغاز المحبس الرئيسي لحين الانتهاء من فحص المنظم المتواجد داخل الغرفة محل الحريق.