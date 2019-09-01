شكرا لقرائتكم خبر عن «مواطنون ضد الغلاء» عن رفع أسعار خدمات «الإسعاف»: «كده كتير على المواطن» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نُشرت لائحة مُعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، التي اعتمدتها هيئة الإسعاف المصرية، الأسبوع الماضى، وأثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة قررت رفع أسعار الخدمات «غير الطارئة»، موضحًا أن لائحة الأسعار القديمة تم وضعها منذ عام 2009، ولم يتم تعديلها حتى الآن رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار والسيارات والصيانة.

وأضاف «جاد»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن هذه الزيادة لن تغطي التكلفة الحقيقة لقيمة تشغيل السيارة في الشهر، لافتًا إلى أن تم رفع أسعار الخدمات غير الطارئة، والخدمات الطارئة لا تزال تقدم مجانًا، والخدمات الغير طارئة يراعها فيها بعد الحالات الاجتماعية لغير القادرين والمزمنة مثل الغسيل الكلوي والأورام، بأنه هناك خصم 50% على هذه الحالات.

وتابع أن تكلفة سيارة الإسعاف الواحدة أكثر من 2 مليون جنيه، والهيئة تحافظ على مقدرات الدولة، متابعًا: «زيادة أسعار خدمات نقل المرضى في سيارات الإسعاف من 25 إلى 125، وحركة السيارة مجهزة على أعلى مستوى تعتبر لا تقدر بثمن».

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وردًا على زيادة أسعار خدمات الإسعاف، قال محمود العسقلاوي، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا شايف أنه كده كتير على المواطن، إحنا عندنا عوائد الدولة المصرية من قناة السويس ومن الموازنة العامة».

وأضاف: «المواطن بيدفع تأمين، تيجي تزوّد الأسعار الإسعاف بهذا الشكل».

ورفض «العسقلاوي» الزيادة، قائلاً: «يجب أن تتحمل الدولة أي زيادة أو رسوم فيما يتعلق بصحة المواطن».

وأضاف: «في أمريكا، تعمل الإسعاف بالمجان، لأن هذا هو دور الدولة، ربما يمكن للدولة أن تسحب الدعم من كافة المصادر، إلا الصحة، إذ يدفع المواطن ضرائب ما يتم تقديمه في بند الصحة».

*تم إنتاج هذا المحتوى بالتعاون مع مركز المصري اليوم للتدريب.