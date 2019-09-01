شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة «وراق الحضر» لـ15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، قرارًا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة «وراق الحضر» بمحافظة الجيزة، والصادر بالقرار الوزاري رقم 2089 لعام 2004، ليبدأ اعتبارا من 15 ديسمبر القادم.

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وتضمن القرار – المنشور بصحيفة «الوقائع المصرية» الأحد، أنه يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة «19» من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس الماضي.

جاء قرار وزير العدل، عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وقرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004، بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، والغربية، ودمياط، وكفرالشيخ، اعتبارا من الأول من ديسمبر 2005.

وكذلك الاطلاع على قرارات وزير العدل بشأن سريان السجل العيني على جزيرة «وراق الحضر» اعتبارًا من 15 أغسطس الماضي، ومذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.