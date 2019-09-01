محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود داخل غرفة أمام مقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، اليوم الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من غرفة أمام كلية التربية الرياضية. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون امتداده إلى المباني المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق غرفة أمام كلية التربية الرياضية بفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.