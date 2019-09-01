"طلعنا الركاب من شنطة العربية".. تفاصيل حادث مروع بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 4 أشخاص على الأقل في حادث مروري بشارع فيصل، اليوم الأحد.
تلقى مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة أول فيصل.
المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه فيصل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بمنزل الكوبري، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالسور الحديدي الجانبي.
السرعة الجنونية للسائق تسببت في كسر جزء من السور، وتهشم السيارة بالكامل، وإصابة نحو 4 أشخاص من مستقليها.
أيمن سعيد" شاهد عيان وصف الحادث بالبشع قائلا "طلعنا الركاب من شنطة العربية" مختتما حديثه بالإشارة إلى معاناة الأهالي لاستخراج سيدة احتجزت في المقعد الخلفي للسائق "الست كانت محشورة".
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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