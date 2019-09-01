محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
زار المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بتوليه المنصب الجديد.
وأكد "المنشاوي"، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، وتاريخها العريق كأحد ركائز منظومة العدالة المصرية، والذي سطرته عبر تاريخ طويل من العمل القضائي كأقدم الهيئات القضائية المستقلة.
من جانبه، رحب المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، برئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين الهيئتين القضائيتين في سبيل إعلاء مبدأ سيادة القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار "أبو بكر" برئاسة هيئة قضايا الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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