مفاجآت بالجملة.. الأمن يكشف حكاية فيديو "ديلر أبو النمرس" الذي أشعل فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف دقيقة تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تحت عنوان "دولاب عاطف" يظهر خلالها عدد من الأشخاص يطالبون شابا بمنحهم أقراص مخدرة ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه "عاوزين نمشي يا عاطف".

تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة وسهام من النقد والاتهامات وجهت لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة - نطاق الاختصاص جغرافيا- دون التحقق من ملابسات الأمر.

مفاجآت عدة كشفتها إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي ونائبه اللواء سامح الحميلي، أبرزها أن الواقعة تعود إلى 3 أسابيع ماضية ودرات أحداثها في عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

مطلع الشهر الماضي وصلت معلومات للعقيد أحمد نجد مفتش مباحث جنوب الجيزة، باتجار شابب يدعى "عاطف. خ. إ" يبلغ من العمر 23 سنة، في المواد المخدرة خاصة الأقراص والحشيش، واتخاذه منطقة زراعية وكرا لتجارته غير المشروعة.

خطة بحث عاجلة وضعها العقيد أحمد نجم تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على نشاط ذلك المتهم.

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جهود البحث والتحري التي قادها الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، أكدت أن المتهم يتردد على تلك المنطقة لترويج المخدرات على عملائه في وقت متأخر من الليل.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها العقيد أحمد نجم والرائد إكرامي البطران، وبمشاركة معاونيه النقيبين مصطفى النخال ومصطفى عثمان، من ضبط المتهم وبحوزته 8 قطع حشيش، و4 أشرطة لأقراص مخدرة وسلاح أبيض "كتر".

وعن المقطع المتداول، علق مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة قائلا: "الفيديو قديم ومافيش بؤرة إجرامية هناك ولا حاجة.. إحنا بنطارد مروجي الكيف يوميًا".

تحرر المحضر اللازم وحمل رقم 11490 مركز أبو النمرس، واحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أحالته للمحاكمة الجنائية.