متحدث القوات المسلحة ينشر برومو التصويت للموسيقات العسكرية- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، برومو التصويت لصالح الموسيقات العسكرية للمهرجان الدولى الـ12 للموسيقات العسكرية بروسيا. وواصل فريق الموسيقى العسكرية حفاظه على صدارة المركز الاول، بالتصويت الذي يجرى على موقع المهرجان الدولى الـ12 للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، على أفضل أداء مجموعة أجنبية، ويستمر التصويت حتى اليوم الأحد.

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