بهاء أبو شقة: لجان الوفد قلاع حصينة للوطنية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن لجان الوفد هي قلاع حصينة للوطنية المصرية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمبادرة "الوفد مع المرأة" الذي انعقد ظهر اليوم الأحد في المقر الرئيسي للحزب بالدقي؛ لإعلان انطلاق المبادرة من محافظة الغربية.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الوجه الآخر للوفد هو الوطنية من خلال دوره بالدفاع عن الوطن والدولة وحقوق المواطن والدستور وسيادة القانون والحريات العامة.

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وشدد" أبو شقة" على أنه لن يكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون حزب الوفد، متعهدا بإتمام العديد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد على مدار مئة عام تعرض لمؤامرات ودسائس ومكائد كثيرة ولكنه ظل شامخا قويا.

وأشار "أبوشقة" إلى أن ذلك هو سبب إطلاق مقولة أن حزب الوفد ضمير الأمة لأنعا لم تأت من فراغ فهو كان جزء أصيل في الحركة السياسية خلال المئة عام بشهادة العالم.

وجه "أبوشقة" الشكر لجنة الغربية عموما ولجنة المرأة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن اجتماع الوفد مع لجنة الغربية يتسم بالوفاء والوطنية والانتماء للحزب العريق مبرءا من كل غاية أو مطمع شخصي سوى أن نكون أمام حزب قوي من أقدم الأحزاب السياسية في العالم.​