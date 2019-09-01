رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق لهم، بجولة في ميناء الإسكندرية، شملت تفقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث يتم تنفيذ المحطة على مساحة 551 ألف متر مربع، بطول أرصفة 2350 متراً وأعماق 17 متراً، وستكون طاقة التداول بها من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ رصيف حاويات في الجهة الجنوبية بطول ٤٢٥ م وعمق ١٤م، ورصيف في الجهة الجنوبية للبضائع غير المحواة، بطول ٥٠٥ م وعمق ١٤م، ورصيف حاويات بالجهة الشمالية بطول ٩٠٠ م وعمق ١٧.٥، ورصيف حاويات في الجهة الغربية بطول ٥٢٠ م وعمق ١٧.٥ م، كما يتضمن المشروع إتاحة ساحات تخزين مجهزة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية" يسهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية؛ ما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، ومن المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن في وقت واحد، ويصل إجمالي تكاليف المشروع إلى 6.8 مليار جنيه.

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وخلال زيارته الميناء، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يأتي على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج، ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية نحو 3500 سيارة بتكاليف 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته بميناء الإسكندرية، مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فداناً، ويتم تنفيذ المشروع بتكاليف نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يجري تجهيز أرض التجارية للأخشاب، من خلال عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، وتشمل البنية التحتية تجهيز مرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ورصف الطرق والساحات.