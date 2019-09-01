تسجيل 50% من المستهدفين في بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء محافظة بورسعيد بالمنظومة الجديدة.

جاء ذلك في تقرير حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمنظومة في النصف الأول من سبتمبر الجاري.

وقالت إدارة المشروع، إنه تم فتح 135372 ملف عائلي إلكتروني أي ما يعادل 441987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.

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يأتي ذلك بعد نجاح المنظومة في وصول متوسط وقت تسجيل الملف العائلي لـ 4 دقائق بعد ما كانت عملية التسجيل تستغرق من نصف ساعة إلى 45 دقيقة.

كما تم فتح باب مركز صحة أسرة قبضايا ومركز صحة أسرة تعاونيات الزهور ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 24 وحدة ومركزًا.

الجدير بالذكر أن كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة لـ 10 آلاف أسرة أي ما يعادل 40 ألف مواطن لضمان التغطية المثلى لجميع مواطني المحافظة ومنعاً لحدوث أي تكدسات بالوحدات والمراكز.