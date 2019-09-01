الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد جولة شملت فرنسا واليابان والكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من الكويت بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت فرنسا واليابان والكويت.

شارك الرئيس السيسي في فرنسا في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي عقت في مدينة "بياريتز" الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما شارك في اليابان في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التي عقدت في مدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري ، واستقبله امبراطور اليابان ناروهيتو، في ختام أيام المؤتمر.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى الكويت في زيارة رسمية بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.​