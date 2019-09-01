المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفي بالهجرة النبوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أحيت أفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظات الاحتفالات بذكرى الهجرة النبوية، لهذا العام بمساجدها الكبرى، للوقوف على الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها.

ونظم فرع المنظمة بمحافظة الغربية احتفالية كبرى بالمسجد الأحمدي، بمشاركة علماء الوعظ والأوقاف ورجال الأزهر، وبحضور هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس فرع المنظمة بالغربية الدكتور سيف قزامل، عظمة الهجرة، موضحا أنها كانت انطلاقة كبرى لتأسيس دولة "محمدية" فريدة علمت الدنيا بأسرها الفكر المستنير والحضارة والمدنية، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد لتقدم مصر.

وفي محافظة مطروح، شارك فرع المنظمة فرق "قوات الأمن" الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد "قوات الأمن"، بحضور العميد محمد إبراهيم راغب مدير إدارة فرق قوات الأمن، والعميد أيمن رسلان وكيل الإدارة والنقيب مصطفى إسماعيل ضابط أمن الإدارة.

وقال الشيخ محمد أنور، عضو المنظمة ، إن مفهوم الهجرة من الناحية الشرعية ليس الانتقال من بلد إلى آخر فقط، بل هي ترك ما نهى الله عز وجل عنه، موضحا أن الهجرة بمعناها الأشمل والأعم هي الهجرة من الأفكار المغلوطة والمنحرفة إلى التمسك بتعاليم الدين الصحيح الذي لا يعرف الإفراط أو التفريط.

وأوصى الشيخ هشام أحمد جمعة عضو المنظمة بمطروح بضرورة التمسك بالسنة المحمدية، وتوحيد المسلمين تحت راية واحدة، داعيا الحضور إلى التحلي بالأخلاق العالية في كل شؤون حياتهم، حتى نكون مهاجرين حقا، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا حقيقيا وليس بمجرد المظهر فقط.

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وأكد ضرورة تعزيز روابط الأخوة ، ومواجهة التحديات المعاصرة، والاستفادة من العلم وزيادة الإنتاج، والتعاون ونشر التسامح والسلام بين الناس، وسد حاجة الفقراء.

وفي محافظة سوهاج ، شاركت منظمة خريجي الأزهر احتفال أهالي مركز جرجا بذكرى الهجرة النبوية بمسجد الشيخ المغربي بمدينة جرجا.

وقال الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير فرع المنظمة إن الهجرة النبوية بها الكثير من العبر والدروس وتعلم الأمة عقيدة اليقين والثقة في الله والطمأنينة والسكينة إليه سبحانه وتعالى.

وفي دمياط شارك فرع المنظمة الاحتفال الكبير بالعام الهجري الجديد بمسجد البحر.

وألقى إسماعيل عبد الرحمن رئيس فرع المنظمة كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكيفية الاقتداء بأخلاق رسول الله ﷺ لأنه خير قدوة لنا كالأخذ بالأسباب، والاستعانة بالله في كل شيء، والتضحية من أجل الدين والاستعانة بغير المسلم عند الحاجة.

فيما شارك فرع المنظمة بكفر الشيخ مع مديرية الأوقاف بالمحافظة في الحفل الكبير الذى أقيم بمسجد الإستاد الرياضي بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ والقيادات الدينية والسياسية والأمنية والشعبية بالمحافظة.​