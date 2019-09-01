محلية النواب توصي بسرعة تطوير مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمجموعة من التوصيات بشأن الزيارة الميدانية للجنة لمحافظة البحيرة التي أجرتها 26 يونيه الماضي. وأوصت اللجنة بسرعة استكمال المقترحات الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة، وتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المراكز بالمحافظة. Advertisements وبشأن مشروع "عادة" للثروة الحيوانية، طالبت اللجنة بتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تطوير البنية الأساسية للمشروع من عنابر التسمين ومحطات الإنتاج الحيواني وتطوير المحلب، واستغلال جميع المناطق غير المستغلة. ودعت اللجنة لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بإنهاء أعمال تطوير مدينة رشيد بهدف القضاء على العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الانتهاء من أعمال تطوير ميناء الصيد برشيد. وشددت اللجنة على أهمية التطهير الدوري للترع والمصارف وإزالة المخلفات حفاظا على صحة المواطنين. بحسب بيانها.​

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