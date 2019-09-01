مصر | بعد القبض على المتهمين.. ننشر صورة الرضيع الملقى أمام مسجد بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد القبض على المتهمين.. ننشر صورة الرضيع الملقى أمام مسجد بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، عن صور الطفل الرضيع الذي عُثر عليه ملقى أمام أحد المساجد بمنطقة المرازيق بالبدرشين.

وكان رجال مباحث الجيزة، نجحوا في تحديد هوية المتهمين بإلقاء الطفل الرضيع المعثور عليه أمام أحد المساجد، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أفاد مصدر داخل النيابة، أن الطفل المعثور عليه ملقى أمام المسجد، توفي داخل حضانة مستشفى منذ حدوث الواقعة، آثر حالته السيئة نتيجة القاءة في الشارع وهو حديث الولادة دون رعاية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشخص الذي عثر عليه، تطوع بدفن الطفل في ترب منطقة البدرشين.

وأفاد المصدر ذاته، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفل حديث الولادة، أن بعد صلاة الخليج 365 عثرت أحد جيران المنطقة بالبدرشين، على الطفل ملفوفًا بقطع قماش وملقى أمام مسجد بمنطقة المرازيق، وقامت على الفور بمنداة عامل المسجد وهو يقطن بجانب المسجد.

وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب نزول عامل المسجد من منزله لمشاهدة الطفل أمام المسجد وجدوه ملقى على وجهه على الأرض، ووجود آثار من النمل داخل ملابسه، فقام على الفور بوضعه في ملاءة نظيفة هو وعامل آخر بالمسجد.

وأضاف المصدر ذاته، أن عامل المسجد لاحظ وقت آذان الخليج 365 أثناء تنظيف المسجد، بدخول توك توك بالشارع الجانبي للمسجد وهو عبارة عن مدافن تابعة للمنطقة، فاعتقد أن أهالي جاءوا لذويهم بالمدافن، واستقيظ في حوالي الساعة الخامسة على مناداة السيدة بعثورها على الطفل أمام المسجد، فقاموا على الفور بتسليمه للمستشفى وتم وضعه في الحضانة نتيجة لأنه حديث ولادة.

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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفل حديث الولادة، ملقى أمام مسجد، بنطاق مركز البدرشين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ1 أكتوبر

أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة إجراءات محاكمة ثلالث متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 1 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع، والمتهمون هم علي السيد عمر ومسعود محمد محمد وأيمن علي حسين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال: "إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة:"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".