مصر | القضاء الإداري يحيل دعوى حجب فيديوهات الإلحاد لهيئة المفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يحيل دعوى حجب فيديوهات الإلحاد لهيئة المفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى رقم 52222 لسنة 71 قضائية والتي تطالب رئيس الوزراء بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر، إلى هيئة مفوضي الدولة لدراسة القضية وكتابة التقرير.

حيث نظرت هيئة المحكمة صباح اليوم الدعوي المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم ، نظراً لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حول حجب قناة اليوتيوب والفيديوهات الخاصة بالمدون شريف جابر والتي تبث أفكار الإلحاد، وتزدري الدين الاسلامي والمسيحي، كما تحض على الكراهية والعنف والتحريض علي الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة.

وطالب سعد الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر الخاصة بهذه الفيديوهات وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به تحت مسميات مختلفة داخل مصر نظراً لما حوته من مخالفات قانونية وازدراء للأديان والتحريض على الأمن القومي المصري والتحريض على الفسق والفجور ودعم الشذوذ الجنسي.

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وأكد سعد أن الجهات الثلاثة هي المخولة بنص قانون لحجب ظهور هذه الفيديوهات، وأن امتناعها عن عمل ذلك يعد مخالفة قانونية وتقاعس عن أداء العمل وفق ما نظمه القانون والدستور، مطالباً بسرعة حجب هذه الفيديوهات.

وأشار سعد أن المحتوي الإعلامي لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين واستهزاء بيوم القيامة، واستهزاء بسؤال القبر والحساب.

وسبق وتقدم سعد بطالب إلى الجهة الإدارية بثلاثة وإنذارات على يد محضر لحثها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب الدستور والقانون إلا أن هذه الإنذارات لم تحرك ساكناً لدى الجهة.