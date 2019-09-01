مصر | "الإهمال والتقصير".. حبس مراقب شبكات الصرف في سقوط طفل داخل بالوعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإهمال والتقصير".. حبس مراقب شبكات الصرف في سقوط طفل داخل بالوعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مراقب شبكات الصرف الصحي، في واقعة مصرع الطفل "ياسين.ع" بعد سقوطة داخل بالوعة الصرف الصحي أمام نادي الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما وجهت له تهمة الإهمال والتقصير في عمله.

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مراقب شبكات الصرف الصحي،،في واقعة مصرع الطفل "ياسين.ع" داخل بالوعة الصرف الصحي بالطالبية.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" داخل بالوعة صرف صحى في الطالبية.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسئولى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسئولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة.

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على المسئول عن مراقبة الشبكات الخاصة بالصرف الصحى بحي العمرانية، المتهم الثانى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة مصرع الطفل "ياسين" إثر سقوطه، ببالوعة الصرف الصحى بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط طفل داخل إحدي بالوعات الصرف الصحي، عقب خروجه صحبة والدته من نادي الطالبية الرياضي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد اللع رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل ياسين عماد توجه صحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ1 أكتوبر

Advertisements

أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة إجراءات محاكمة ثلالث متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 1 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع، والمتهمون هم علي السيد عمر ومسعود محمد محمد وأيمن علي حسين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال: "إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة:"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".

وأشار "سيف"، إلى أنه قد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك لأنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد صلاح البيومى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده فى محيط الأحداث وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيات.

ونوه إلى أن المتهيمن قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد حسن عبد الحميد عدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية، وشرعوا فى قتل آخرون عمدا مع سبق الاصرار، وفى نهاية المرافعة أكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة الواردة بأمر الإحالة