أخبار مصر | نتيجة الثانوية الأزهرية الآن.. إحصل على نتيجتك برقم الجلوس

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اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لشهادات البعوث الإسلامية، بنسبة نجاح 45.2% للشهادة الإعدادية، ونسبة 67.7% للشهادة الثانوية.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادات البعوث الإسلامية في الدورين للشهادة الإعدادية 58.6%، ونسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية في الدورين 82.1%، وتعلن النتيجة اليوم عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية http://www.azhar.eg

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني

وكانت اختبارات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، فيما انتهت في 26 شهر أغسطس من ذات الشهر.

ويشار حتّى نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول قد بلغت 41.78%.

علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في ذلك القسم 85867، حضر منهم 80181 طالبا، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496 طالبا.

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 بوابة الازهر

ووصلت نسبة النجاح بالنسبة للقسم العلمي 67.98%، علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835 طالبا.

حضر منهم 35672 طالبا، ووصل عدد الناجحين منهم 24251 طالبا.

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أما بالنسبة لقسم الشعبة الإسلامية، فبلغت نسبة النجاح 93.55%.

علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في ذلك القسم 155 طالبا، حضروا جميعم للامتحان، فيما نجح منهم 145 طالبا.

وفي معاهد غزة أتت بلغت نسبة التوفيق 81.6%، علما بأن المتقدمين للامتحان 179 طالبا، حضروا جميعهم، والناجحون منهم 146 طالبا.

نتيجة الثانوية الازهرية موقع الازهر التعليمى

وبحسب إفادات صحفية لرئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، الشيخ أحمد عبدالعظيم.

فإن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني انطلقت يوم الخميس 29 آب في 4 مراكز على مستوى الدولة، على أن تواصل عملية التصحيح والمراجعة لمدة 5 أيام.

واختتمت أفعال امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، يوم يوم الاحد الموافق 25 اغسطس.

للقسم الأدبي، ويوم 26 لطلاب القسم العلمي.

ودخل اختبارات الدور الثاني التلاميذ الذين رسبوا في بعض المواد أثناء الدور الأول.

وكذلك التلاميذ الذين أجلوا بعض المواد لأدائها في اختبار الدور الثاني، وسيحصلون على نتيجتهم كاملة.