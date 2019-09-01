أخبار مصر | "حزب الله" يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حزب الله" يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال بيان لحزب الله اللبناني إن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".
وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية، وفقاً لـ "سبوتنيك".
وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.
وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.
وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".
وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل اخرى قيد الفحص".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأثنين 26 أغسطس الماضي هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، قد حذر إسرائيل برسالة شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، فجر الأحد على سوريا.
الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات مدفعية إلى الحدود الشمالية
قرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دفع تعزيزات مدفعية إلى الحدود الشمالية، بسبب الوضع الأمني المتوتر، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في تسيير دوريات أمنية في محيط منطقة مزارع شبعا، كما بدأت قوات اليونيفيل الدولية بتسيير دوريات على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، خشية رد حزب الله على الاستهدافات الأخيرة لمقاره وعناصره.
ويذكر أن سلم "حزب الله" الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي إلى مخابرات الجيش اللبناني، حسب وكالة "رويترز".
ونقل موقع "العهد" الإخباري التابع لـ"حزب الله" عن مصادر أمنية في الحزب أن التنسيق بين المقاومة ومخابرات الجيش قائم منذ وقوع الهجوم على الضاحية.
وأكدت المصادر أن "الصورة باتت واضحة لدى المقاومة وأن كثيرا مما يتداوله الإعلام غير دقيق"، مشيرة إلى فرضية إطلاق الطائرتين من جهة البحر.
وكان الحزب أعلن أن الطائرتين الإسرائيليتين حملتا متفجرات، وسقطت إحداهما جراء تعطل فني، فيما انفجرت الثانية قرب المكتب الإعلامي للحزب وأوقعت أضرارا مادية فيه.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز بشظايا الطائرة التي انفجرت.
وتباينت الفرضيات بشأن هدف الطائرتين المفخختين الإسرائيليتين في ظل صمت السلطات الإسرائيلية حول الواقعة.
فيما رجحت مصادر سياسية لبنانية أن تكون العملية الإسرائيلية قد استهدفت شخصيات في الحزب.