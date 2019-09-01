أخبار مصر | "القوى العاملة": 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تقريراً بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وعدد المستفيدين منذ بدء نشاط الصندوق من يونيو 2002 حتي 30 يونيو 2019، نحو 429.3 مليون جنيه، وبلغ المستفيدين منها 254 ألفا و681 عاملا ، يعملون في 1281 منشأة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المستفيدين من هذه الإعانات علي مستوي القطاع السياحي 173 ألفا و531 عاملا، بقيمة إعانات بلغت 169.4 مليون جنيه ، وقطاع استصلاح الأراضي 9 ألاف و536 عاملا، بقيمة إعانات 41.9 مليون جنيه ، وقطاع النسيج 26 ألفا و544 عاملا ، بقيمة إعانات 106.6 ملايين جنيه ، والمنصرف علي قطاعات أخري متنوعة علي 45 ألفا و70 عاملا، بقيمة 111.4 مليون جنيه.

وحدد الوزير الإعانات المنصرفة خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتي نهاية السنة المالية 30 يونيو 2019 ، حيث بلغ إجمالي الإعانات المنصرف 664 ألف جنيه، استفاد منها 589 عاملا يعملون في شركة فلورا مصانع الأهرام للورق، ومدرسة العربي للغات، ومدرسة الرسالة الخاصة، وجمعية شمال سيناء للتنمية والمعرفة، ومدرسة الكنانة للغات، وجمعية الشابات المسلمات، واللجنة الفرعية لمعونة الشتاء ، ومدرسة سيناء سكول الخاصة، ودفعة جديدة لقطاع السياحة لـ 7 عمال يعملون فى 3 منشآت.

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"العمل السعودية": 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل‎

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة مقدارها 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.

وكما تضمنت العقوبات غرامة 10 ألاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بغرامة ألاف50 ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 ألاف ريال إذا قام بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.