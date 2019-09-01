أخبار مصر | بعد رفعها قضية.. والدة طالب بالثانوية تستغيث: رجعولى حق إبنى اللى اتسرق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رفعها قضية.. والدة طالب بالثانوية تستغيث: رجعولى حق إبنى اللى اتسرق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاثت والدة الطالب باسل سامح محمد عبد الهادي بالصف الثالث الثانوى مدرسة المنارة الثانوية بنين شعبة علمى رياضة بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت والدة الطالب لـ"الخليج 365" أن إبنها متفوق دراسيًا فى جميع المراحل التعليمية، وأشارت خلال تصريحاتها: "سرقوا ورق إبنى وحطوا مكانو ورق مش بتاعه.. ورق أصلا مفيهوش إجابات".

وأشارت خلال تصريحاتها إلى أنها قامت بعمل تظلم ولكن إتضح أن الخط ليس خطه، قائلة:" إبنى اللى طول عمره متفوق كاتبين له فى النتيجة أنه حصل على 18%".

وأشارت إلى أنها اتجهت إلى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ولكنهم يقولون لها دائمًا: "تعالى بعد 10 أيام"، مؤكدة أنها قد قام برفع قضية فى مجلس الدولة برقم 57013 ولم تحدد الجلسة حتى الآن، وقالت أنها قلقة بسبب أن الدراسة على الابواب قائلة:" حرام تعب إبنى يروح.. سهر ومذاكرة وتعب ودروس"، قائلة فى نهاية إستغاثتها:" يا سيادة الرئيس هاتلى حق إبنى اللى اتظلم وإتسرق مجهوده".

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولًا بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt وUSAIDEgypt، مضيفا: "ومستمرون في الاستثمار في المعلمين".

وأكد الوزير أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارانا الحقيقي.

وأشار الوزير عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أن لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة. وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.

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وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لعام ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل علي الحلقة الاولي من التعليم الاساسي علي الصفوف من الثاني الابتدائي حتي السادس الابتدائي والمتضمن في مادته السادسة عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثاني والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوي المطلوب في الدور الاول في جميع المواد وينتقلون للصف الأعلى.

وقالت الوزازة إنه يتعين على جميع مديري المديريات التعليمية الالتزام بتطبيق أبرار الوزاري وترتيب اثاره علي الطلاب المتغيبين المقيدين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي وانتقالهم للصف الأعلى.

وفي سياق متصل عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا الايام الماضية بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1).

واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح شوقي أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني.

وأعلن شوقي إلى أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.

وقال شوقي إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.