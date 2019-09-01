أخبار مصر | كيف تعرف أنك من مستحقي الإعفاء المؤقت والنهائي للتجنيد العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تعرف أنك من مستحقي الإعفاء المؤقت والنهائي للتجنيد العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت القوات المسلحة في قانونها العسكري حالات الإعفاء النهائي وهي: عدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية والإبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائيًا وأكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذى إستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائيًا عن الكسب بسبب العمليات الحربية.

إلى جانب أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى يتوفى بسبب الخدمة أعجزته نهائيًا عن الكسب، والذى تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت.

أما الإعفاء المؤقت فحددت القوات المسلحة في قانونها العسكري:

الإبن الوحيد لأبيه الحى ويعد فى حكمه من كان له إخوه غير قادرين على الكسب طبيًا بصفة دائمة، وكذلك العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين على الكسب أو العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.

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وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

اما المستندات المطلوبة فى الحالات السابقة هي بيان قيد عائلى لبطاقة الوالد من السجل المدنى المستخرج منه بطاقته العائلية، والمستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية)، وكشف عائلى يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها وقسيمة الزواج للوالدين وقسيمة طلاق الوالدة طلاق بائنًا أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلى لزوج الأم وإثبات تجنيد للأخ المجند.

إلي جانب شهادة ميلاد الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء وشهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.

شهادات وفاة المتوفيين، وفى حالة غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبة للأب والبطاقة العائلية للوالد.

وفى حالة تعذر الحصول على بيان قيد عائلى للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى يتم توثيق هذه المستندات بمكتب التوثيق بمناطق التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بواسطة شاب التجنيد وأحد أقربائه عند التوثيق للتوقيع على صحة بيانات كشف العائلة وما ورد من مستندات إذا كان سنة أقل من 21 سنة ولا يعتد بالزوج العرفى ولا يعتد بالطلاق الرجعى.