أخبار مصر | "التعليم" تعلن خبر سار بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن خبر سار بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تقوم بالتنبيه على المديريات التعليمية بالتصدى للمدارس الخاصة التى تقوم برفع المصروفات ولا تلتزم بما تقرره وزارة التربية والتعليم.

ونبهت الوزارة على أولياء الأمور أن من يتضرر من زيادة المصروفات عليه أن يتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خدمة المواطنين أو التعليم الخاص بالوزارة ليتم التحقيق فيها.

فى سياق متصل قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولًا بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt وUSAIDEgypt، مضيفا: "ومستمرون في الاستثمار في المعلمين".

وأكد الوزير أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارانا الحقيقي.

وأشار الوزير عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أن لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة. وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب دوري رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لعام ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل علي الحلقة الاولي من التعليم الاساسي علي الصفوف من الثاني الابتدائي حتي السادس الابتدائي والمتضمن في مادته السادسة عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثاني والثالث الابتدائي الذين لم يحققوا المستوي المطلوب في الدور الاول في جميع المواد وينتقلون للصف الأعلى.

Advertisements

وقالت الوزازة إنه يتعين على جميع مديري المديريات التعليمية الالتزام بتطبيق أبرار الوزاري وترتيب اثاره علي الطلاب المتغيبين المقيدين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي وانتقالهم للصف الأعلى.

وفي سياق متصل عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا الايام الماضية بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية (1.1).

واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح شوقي أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن شكل الفصول وطريقة التدريس اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قد استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الأول والثاني.

وأعلن شوقي إلى أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مؤكدًا أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة“.

وقال شوقي إنه تقرر الاستثمار في إعداد المناهج بشكل متسارع وذلك في 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية لضمان امتلاك مصر لمناهج جديدة تتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أكد أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات لإدخال مفاهيم جديدة في المناهج ومنها مفاهيم بيئية وسياحية والهوية والتاريخ.