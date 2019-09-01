أخبار مصر | رئيس "المصريين": زيارة السيسي للكويت تاريخية وتعبر عن عمق علاقة البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": زيارة السيسي للكويت تاريخية وتعبر عن عمق علاقة البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرا إلى أن الزيارة تدل على عمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار الزمن.

ََووصف أبو العطا، في بيان اليوم الأحد، الزيارة بالتاريخية والتي شهدت محبة وود بين الزعيمين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تثمن مواقف دولة الكويت الشقيقة وتحمل الكثير من العروبة والوطنية وحب شديد للأشقاء العرب في أصعب المواقف تحت قيادة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكويتية نموذجا في عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين، ولطالما كانت مصر الداعم القوى للكويت و"الحضن الدافئ" للأشقاء في الكويت.

وأشار إلى أن الكويت على مر التاريخ وقفت بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا، فضلا عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريا واستثماريا وثقافيا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الكويت الشقيقة وكان في استقباله الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

نرشح لكم.. لاتتجاوز 10%.. برلماني يطالب بزيادة عدد محطات غاز السيارات

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ضرورة حتمية، إذا أردنا نجاحا لخطة مصر لتحويل أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي، كوقود نظيف ولا يلوث البيئة، موضحًا أن عدد محطات الغاز المنتشرة فى ربوع مصر لا تتجاوز 10% من عدد محطات البنزين.

وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن تحول أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي يعود بالنفع على المواطن، حيث يوفر 45% من التكلفة ويحمي صحة المصريين من الانبعاثات الضارة للوقود العادي، بالإضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة يوما بعد يوم للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تؤكد أن التحول له أصبح ضرورة لاستغلال ثروات مصر منه.

وأضاف أن زيادة عدد المحطات بكافة أنحاء الجمهورية ستكون بمثابة تشجيع للمواطنين على تحويل سياراتهم للغاز، وتحول الموضوع إلى أمر مألوف دون تخوفات على السيارات أو حدوث أي أزمات في مد السيارة بالغاز في حالة نفاذه بأي مكان.

نرشح لكم.. برلماني: تحويل وسائل المواصلات إلى الغاز الطبيعي يوفر اكثر من ٢ مليار جنيه

أكد النائب سلامة الجوهري على أهمية دعم توجه الحكومة بتحويل وسائل المواصلات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن وضع خطة لتغيير كافة المركبات للعمل بالغاز الطبيعى يساعد فى تخفيض تكلفتها وتوفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة تصل إلى ما يزيد عن ٢ مليار جنيه.

وأوضح "الجوهري" في بيان له أنه يجب على الحكومة تشجيع التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المركبات الحكومية والخاصة لتوفير التكلفة وكذلك للتخلص من الآثار البيئية الكارثية لعوادم السولار، مطالبا بتسهيل إجراءات تحويل مختلف المركبات الخاصة للغاز الطبيعى لتشجيع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة العامة.