شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو عن التصويت لصالح الموسيقات العسكرية بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو، للتصويت لصالح الموسيقات العسكرية للمهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا، وذلك على الرابط https://award.spasstower.ru/en/#foreign. وذلك عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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