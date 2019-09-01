شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫رئيس الوزراء: تعيين 1500 موظف شهر عقاري لتمكين وزارة العدل من تقديم خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، الأحد، أن زيارته تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بميناء الإسكندرية، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الميناء.

ولفت رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن مشروعات ميناء الإسكندرية التي تم تفقدها اليوم تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والامكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات في الميناء، لحين إنهاء الإجراءات، فضلا عن جهود أخرى تبذل لتطهير الميناء من السفن الغارقة.

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وأضاف مدبولي أن الزيارة شملت كذلك تفقد موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية لربط ميناءي الاسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بما يسهم في تيسير حركة خروج ودخول الشاحنات وتجنيبها السير في مناطق الكتل السكنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقاري، التي يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، لافتا إلى أن المكتب الذي يتم زيارته اليوم أحد ٣ مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية؛ للاستفادة من إمكانيات هيئة البريد في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين، مؤكدا أنه وافق على تعيين ١٥٠٠ موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وردًا على سؤال حول طريق الساحل الشمالي، أكد رئيس الوزراء أن الطريق يتم تطويره باستمرار وسيخضع لخطة صيانة عاجلة، ليكون على الجاهزية التامة قبل الصيف المقبل، داعيا في السياق ذاته المواطنين من مرتادي هذا الطريق إلى الوعي بأهمية اتباع اشتراطات السلامة خلال السير عليه، وفي مقدمة ذلك الالتزام بالسرعة المقررة، وعدم تجاوزها، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث سببها السرعة الزائدة.