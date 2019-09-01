شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح مقر الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مقر الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج، بعد تطويره في مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة نصر.

قال الوزير، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن «السجل التجاري يشهد طفرة بكل المقاييس، اعتمدنا على ٣ محاور أساسية في خطة التطوير: الأول تأسيس بنية معلوماتية موحدة بحيث تكون المعلومات متاحة لكافة فروع السجلات التجارية وهذة تعد نقلة نوعية».

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أضاف: «المحور الثاني الذي لا يمكن اغفاله العنصر البشري لتدريب وتطوير أداء العاملين في السجل التجاري لتحقيق النتائج المرجوة من التطوير، بينما المحور الثالث تطوير المكاتب ورفع كفائتها».

أوضح أن الجهاز يعتزم تطوير 50% من مكاتب السجلات التجارية العام المقبل بمواصفات قياسية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف ربط السجل التجاري مع السجل الصناعي والموردين والمستوردين، إضافة إلى الرقم الضريبي للمنشآة لعمل سجل تجاري موحد تستطيع كافة الكيانات الاستفادة منه بسهولة.

أكد أن مكاتب السجل التجاري أصبحت الان تتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهوريه، بدلا من الاعتماد على المقر الرئيسي في الجهاز.

من جهته، قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعتزم تطوير 46 مكتب بالسجل التجاري بتكلفة 20 مليون جنيه خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزير أعلن أن عام ٢٠١٩ هو عام التجارة الداخلية، مشيرًا إلى افتتاح المركز التجاري في طنطا، الخميس المقبل.