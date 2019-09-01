شكرا لقرائتكم خبر عن «بعد انتشار الشيشة بين الفتيات».. أول عيادة للإقلاع عن التدخين للسيدات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة، تتبع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، على أن يكون مقرها بكورنيش محطة الرمل بالإسكندرية.

وصرح الدكتور هشام عقيل، مدير إدارة مكافحة التدخين ومسؤول الصحة المدرسية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بأن هذه العيادة ستكون الأولى ضمن عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الجمهورية التي تخصص للمرأة، بعد ما تلاحظ «انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي».

وأضاف «عقيل» أن التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين، جاء كـ«متابعة لسياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية والتزاما (بالاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك التبغ 2020 – 2030)، والتى وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية».