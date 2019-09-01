شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظوم التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والتي استمرت لشهرين، وبدأت، اليوم الأحد، أول أيام التشغيل الرسمي، أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، الوصول إلى تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء محافظة بورسعيد، وفتح أكثر من 135 ألف ملف عائلي إلكتروني أي ما يعادل 442 ألف مواطن، وذلك خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد، وبذلك نجحت المنظومة في الوصول إلى متوسط وقت تسجيل الملف العائلي إلى 4 دقائق فقط، بعدما كانت عملية التسجيل تستغرق من 30 – 45 دقيقة.

وكشف تقرير حصاد شهرين من التشغيل التجريبي للمنظومة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه تم إجراء 3693 عملية جراحية خلال شهرين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 7 مستشفيات وهم: النصر التخصصي للأطفال، مستشفى النساء والولادة، مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى الزهور، مستشفى التضامن ومستشفى الحياة بور فؤاد التابعين للمنظومة، بعضها أول مرة يتم إجراءهم في محافظة بورسعيد واقليم قناة السويس وهم 112 عملية جراحية، كما تم إجراء 42 عملية تجميل وإصلاح الحول والجفون، و12 عملية شبكية وجسم زجاجي، 3 عمليات ترقيع وزرع قرنية بمستشفى الرمد التخصصي.

وأشار التقرير، أنه ولأول مرة يتم إجراء عمليتين زراعة قوقعة و36 قسطرة قلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، أحدهم تم إجراءها أول أيام عيد الأضحى لطفل حديث الولادة عمره 3 أيام، مع العلم أن عمليات قسطرة القلب متوقفة منذ فترة طويلة، كما تم تطوير قسم علاج وجراحة الاورام بمستشفى التضامن به 3 عيادات لمرضي الأورام (عيادة امراض الدم – عيادة الاورام – عيادة جراحة الاورام)، وبلغ عدد المترددين من مرضى الأورام 790 مريض منهم 262 أمراض دم و240 مريض خضعوا لجلسات العلاج الكيماوي داخل مستشفى التضامن.

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وقالت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إن التشغيل التجريبي أثبت نجاح المنظومة وقدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة، كما تم إضافة مركزين صحة أسرة بحي الزهور وهو أحد أكبر أحياء محافظة بورسعيد، هما مركز قبضايا «شرق النوادي»، بمنطقة قبضايا، ومركز «تعاونيات الزهور» بمساكن التعاونيات، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التابعة للمنظومة ضمن المرحلة الأولى حتى الآن 25 وحدة، تم تشغيلها جميعًا بكامل طاقتهم.

وأضاف تقرير الحصاد، أن كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة لــ10 آلاف أسرة أي ما يعادل 40 ألف مواطن لضمان التغطية المثلى لجميع مواطني المحافظة ومنعًا لحدوث أي زحام بالوحدات والمراكز.

وكشف تقرير الحصاد، عن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة و3 مستشفيات من قبل الهيئة، حيث نجحت 12 وحدة ومركز صحة أسرة، وهم (مركز العرب، وحدة العرب وحدة صحة أسرة المناخ، 1مركز صحة أسرة المناخ، 2 وحدة صحة أسرة الكويت وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب وحدة بورفؤاد ثاني مركز فاطمة الزهراء، مركز عثمان بن عفان مركز صحة أسرة الجوهرة، وحدة بنك الإسكان ووحدة الــ 5000)، و3 مستشفيات وهم مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى النساء والولادة ومستشفى الرمد التخصصي، في الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة أحد الهيئات الثلاث التي انشأت وفقاً للقانون رقم 2 لعام 2018 قانون التأمين الصحي الشامل وهي هيئة لها الشخصية الاعتبارية تضع معايير الجودة والاعتماد ودورها مراقبة واعتماد تطبيقها على منشأت تقديم الرعاية الصحية وتتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية.

كما أشار التقرير، إلى افتتاح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبني هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك في إطار الاستعدادات للتدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة من تطبيق المنظومة.