شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يُناقش قانون «تنظيم العمل الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وقال فائق في تصريحات صحفية، الأحد، إن المجلس سيناقش خلال الملتقي الثالث لمنظمات المجتمع المدني، قانون تنظيم العمل الأهلي، والامتثال لمعايير حقوق الإنسان وفق الدستور والالتزامات الدولية، ومسار المراجعة الدورية الشاملة في مصر، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030، وتلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر حاجة، وتعزيز التمكين للفئات الاولي بالرعاية.