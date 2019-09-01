شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة القضاة الجدد في مركز الدراسات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الأحد، الدورة التدريبية الـ46 لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، والتي يعقدها المركز القومى للدراسات القضائية باشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون المركز، بناء على توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

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تستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التى تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي فضلاً عن أساتذة الجامعات.

تؤكد وزارة العدل أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والإدارية المختلفة، فضلاً عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.

يذكر أن الدورة التدريبية تعقد لـ125 قاضيا ولمدة شهر، ويتضمن منهج الدورة فضلا عن الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية الإجرامية بعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التي تثرى القاضي وتعزز من قدراته.