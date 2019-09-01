شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تستقبل الطالب المصري المُصاب بـ«نزيف في المخ» في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ممثلون عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا «أ.أ.م.ع» الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية، وذلك نتيجة تجاوب الوزارة سريعا مع الاستغاثة التي تقدم بها أحد أصدقائه، وبناء عليه تم تقديم المتابعة والرعاية الصحية الكاملة له، بعد عرض فحوصاته على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة «كييف».

وتوجه ممثلو الوزارة إلى مطار القاهرة لإنهاء كافة إجراءات خروج الطالب المصري من المطار والتأكد من سلامته، إضافة لاستمرار المتابعة مع أهله حتى يتم له الشفاء الكامل في أقرب وقت.

وكان قد تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، وقد استقبله رئيس الجالية هناك.

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من جانبه، أعرب والد الطالب المصري عن خالص شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على توجيهها بسرعة الاستجابة والتدخل لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطالب المصري ومتابعة حالته بشكل مستمر حتى التأكد من تعافيه، مضيفا أن أعضاء الوزارة كانوا في تواصل دائم معه وكذلك القائمين على علاجه، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لاستقباله بمطار القاهرة وإنهاء كافة إجراءات خروجه من المطار.

وكان قد أرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن زميل له يدعى «أ.أ.م.ع»، والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

وبناء على ذلك، قام اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بالتواصل مع الأستاذ على بيومي رئيس الجالية في أوكرانيا؛ لمتابعة الحالة، وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة «كييف» لمتابعة حالته، تمهيدًا لنقله إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.

وأشار فهمي إلى أن المستشفى أفادت بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.