- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام نادي روتاري نايل فالي، برئاسة هاله حمدي، الأحد، بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بحضور حنان ألفونس، سكرتير فخري، وزينب عزت، رئيس سابق، وإيمي نصير، من روتراكت النادي.
قامت سمر صبري، أخصائي علاج بالفن، بتنظيم جولة لأعضاء النادي داخل المستشفي، وزيارة قسم العلاج بالفن، وشاركوا الأطفال في الرسم والتلوين، وأهدى النادي الأطفال كراسات تلوين وألوان وصلصال.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.