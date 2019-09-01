شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نادي روتاري نايل فالي، برئاسة هاله حمدي، الأحد، بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بحضور حنان ألفونس، سكرتير فخري، وزينب عزت، رئيس سابق، وإيمي نصير، من روتراكت النادي.

قامت سمر صبري، أخصائي علاج بالفن، بتنظيم جولة لأعضاء النادي داخل المستشفي، وزيارة قسم العلاج بالفن، وشاركوا الأطفال في الرسم والتلوين، وأهدى النادي الأطفال كراسات تلوين وألوان وصلصال.

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»

نادي روتاري نايل فالي يزور مستشفى «57357»